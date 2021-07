Pietro Lombardi: Der wahre Grund für seinen Rückzug

Er sei einfach erschöpft und ihm fehle die Kraft - das ist der Grund für den Rückzug aus der Öffentlichkeit. "Aktuell fehlt mir die Kraft & Energie viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte… das zeigt mir 'okay Pietro, hier stimmt was nicht'", so der Sänger. Wie lange er die Auszeit nehmen will, hat Pietro Lombardi nicht verraten - in der nächsten Zeit wird es aber wohl etwas ruhiger um ihn...

Hat Pietro Lombardi eine neue Freundin? Mehr dazu hier im Video: