Pietro Lombardi: Dschungelcamp-Hammer

Der ältere Lombardi will endlich raus aus dem Schatten von Pietro. Und dafür sind ihm alle Mittel recht. Kakerlaken futtern? Kein Problem, gern mit Nachschlag! Sie ahnen es: Der ambitionierte Italiener will unbedingt in den Dschungel! Und nutzt ein Gespräche mit "Closer" gleich mal für eine Bewerbungsrede: „´"Als Teamplayer würde ich jede Prüfung annehmen, um für meine Mitstreiter und mich mal etwas mehr als Bohnen und Reis zu ergattern", verspricht er vollmundig. "Um die Stimmung im Camp aufzuheizen, lege ich dann noch meine Tanzeinheiten ein und muntere alle mit meinen lustigen Geschichten auf." Vermutlich wären auch ein paar über Pietro dabei, denn Marco findet, dass er jetzt mal dran ist mit dem Profitieren …