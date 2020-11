Pietro Lombardi: Er lässt die Liebes-Bombe platzen!

Pietro spricht Klartext

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Pietro sich vorstellen könnte, eine unbekannte Frau kennenzulernen. Seine Antwort: "Laura war auch keine bekannte Person, als wir uns kennengelernt haben. Also, es juckt mich nicht, ob bekannt oder unbekannt. Aber aktuell erst mal chillen und warten, was die Zeit bringt. Möchte jetzt nicht aus Ablenkung oder sonst was neue Frauen kennenlernen. Ist nicht meine Art. Die Zeit wird es entscheiden oder auch nicht."

Pietro macht kein Geheimnis daraus, dass er gerne wieder mit Laura Maria zusammen wäre. Doch bisher haben die beiden nicht verraten, woran ihre Beziehung genau gescheitert ist. Ob ein Beziehungs-Comeback also realistisch ist, lässt sich derzeit nicht sagen. Bleibt abzuwarten, ob die beiden ihrer Liebe noch eine Chance geben oder ob eine andere Frau bald ihr Glück bei dem "DSDS"-Star versuchen kann...