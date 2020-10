Pietro Lombardi: Große Sorge um den Chartstürmer!

Was hat es mit dem Statement auf sich? Die Fans sorgen sich um ihr Idol. Kriselt es etwas mit seiner Laura Maria? Oder gibt es familiäre Probleme? Das verriet Pietro bisher nicht. Jedoch hielt er die Instagram-Pause dann doch nicht so lange aus. Gerade eben veröffentlichte er ein Story vom Gassigehen mit Hund Akira und Freundin Laura Maria. Es scheint also alles in bester Ordnung zu sein...

