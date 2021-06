Pietro Lombardi: Herzzerreißende Botschaft an seine Fans

Pünktlich zu seinem 29ten Geburtstag nimmt sich Pietro nun die Zeit, um ein wenig über die Vergangenheit zu sinnieren. So teilt er ein Foto von sich via "Instagram" zu dem er kommentiert: "Ein ganz normaler Junge, der plötzlich Superstar wird... Team Lombi, als ich diese Nachricht bekommen habe, war ich schockiert. Ich war ein kleiner Junge, unsicher und voller Selbstzweifel. Jeder hat mich belächelt und mir gesagt, dass nichts aus mir wird." Er ergänzt: "Natürlich, ich war ja auch nur ein Hauptschüler. Mit der Zeit habe ich auch gelernt mich mit meinen Macken und Fehlern zu akzeptieren und wenn ich in den Spiegel schaue mich einfach anzunehmen, auch wenn ich nicht perfekt bin." Wow! Ehrliche Worte, die tief Blicken lassen!

Das so eine Nachricht von seiner treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So wird der Sänger dafür mit allerhand Fan-Liebe überschüttet! Ob uns Pietro in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...