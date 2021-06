Sarah Engels nach Hochzeits- und Babynews: Der nächste Tiefschlag für Pietro Lombardi

Gestern feierte Pietro Lombardi seinen 29ten Geburtstag. Für den Sänger definitiv ein ganz besonderer Tag. Schließlich ist es sein letzter Geburtstag, bevor er in das neue 30er Lebensjahrzent durchstartet. So wurde Pietro an seinem Ehrentag auch mit allerhand Glückwünschen überschüttet. Aber nicht nur seine Fans sprachen ihm via "Instagram" ihre Gratulation aus. Auch einige Promi-Kollegen, wie Andrej Mangold oder Stefano Zarrella ließen es sich nicht nehmen, Pietro alles Gute zu wünschen. Von einer Person fehlte dabei allerdings jede Spur: Sarah Engels. Doch damit nicht genug...

Während Sarah ihrem Ex-Mann Pietro gestern nämlich keinen Geburtstagspost widmete, lud sie für den Eistänzer und ihrem ehemaligen "Dancing on Ice"-Partner Joti Polizoakis einen eigens verfassten Geburtstagspost in ihrer Story hoch. Als Pietros Geburtstagzwillinge Joti von Sarah bejubelt wurde, musste Pietro scheinbar Sarahs Schweigen in Kauf nehmen. Wie es für das Ex-Paar wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...