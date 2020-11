Pietro Lombardi: Intime Sex-Beichte!

Via Instagram haben die Fans von Pietro Lombardi nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen. Ein Follower fällt dabei direkt mit der Tür ins Haus und will wissen: "Soft im Bett oder Action?" Hoppla! Pietro bleibt dem Fan jedoch keine Antwort schuldig. So erklärt er: "Ich denke, die Kombi macht's: Soft und Action, dann ist alles gut." Doch was denkt Pietro über so viel Neugier seiner Follower?