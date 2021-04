Pietro Lombardi: Jaa, er ist endlich nicht mehr alleine!

Auch wenn Pietro Lombardi aktuell als Single durch die Welt, muss er sich definitiv niemals Gedanken darüber machen, dass er jemals alleine durch die Welt geht. So ist er neben seiner eigenen Familie mit Sohn Alessio und Ex-Frau Sarah Lombardi auch ein fester Bestandteil der Zarrella-Familie. Sein bester Freund Giovanni Zarrella erklärt nämlich nun gegenüber "ARD"-"Brisant": "Mit Pietro verbindet mich eine enge Freundschaft. Das ist ein toller kleiner Bruder und ist sehr herzlich und ganz leidenschaftlich in unserer Familie, auch mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Er bringt sich komplett ein, ist auch an den Feiertagen bei uns. Also Pietro ist ein kleiner Zarrella geworden." Wow! Ehrliche Worte, die sicherlich Balsam für die Seele von Pietro sind.

Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl dennoch mit einer neuer Partnerin an seiner Seite überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...