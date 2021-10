Pietro Lombardi: Jetzt ist erstmals wieder von Liebe die Rede

Wie Pietro nun in seinem Podcast "Pietro & Friends" mit Kumpel Giovanni Zarella offenbart, hatte er neulich ein heißes Date mit seiner Hotelzimmernachbarin! "Ich war bei mir auf dem Balkon im Hotelzimmer und gegenüber war ein nettes Mädchen, die hat dann die Balkontür aufgemacht und wir haben ein bisschen geredet", plaudert Pietro aus und ergänzt scherzhaft: "Ich glaube, sie hat sich in mich verliebt." Uh la la! Klingt ganz danach als wäre in Pietros Hotel mehr los als man denkt. Wie es für den Sänger wohl weiter geht und ob er demnächst noch mehr Geschichten dieser Art auf Lager hat? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...