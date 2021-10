Pietro Lombardi: Neue Freundin? Die Ereignisse überschlagen sich

Angeblich konnte man seinen Namen an ihren Lippen ablesen. Und ein User behauptet laut "Intouch": "Die beiden haben sich schon mal gedatet!" Ob das stimmt? Möglich, denn Jenefers aktueller Instagram-Post mit Sohn Milan (3) wurde bereits von Pietro mit einem Dankes-Emoji kommentiert – und sie schickte ein freudiges Feier-Emoji zurück. Die beiden scheinen sich also zu kennen. Nur – wie gut? Klar ist, Jenefer würde perfekt in Pietros Beuteschema passen, zudem sind beide Single-Eltern! Trotzdem sollte Pietro vorsichtig sein, denn Jenefer wirft gerne mal ein Auge auf Promi-Männer: Auch bei ihren Show-Kollegen Andrej Mangold (34) und Chris Broy (32) soll sie schon ihr Glück versucht haben. Ob sie da bei Pietro an Kinder statt Karriere denkt, ist eher fraglich …