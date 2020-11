Pietro Lombardi: Jetzt kommt der wahre Trennungsgrund ans Licht

Oh nein, das war's schon wieder mit Pietros neuem Liebesglück. Erst im September überraschte der Sänger seine Fans auf Instagram mit der Nachricht, dass er in Rechtsanwaltsgehilfin/Fitness-Model Laura Rypa die Frau fürs Leben gefunden hätte, schrieb „Ich liebe dich“ unter das Pärchen-Pic.

Doch jetzt meldete sich Pietro Lombardi wieder auf Insta zu Wort, und diesmal mit der traurigen Neuigkeit, dass die beiden sich getrennt haben.

Schon zuvor deutete er eine Krise an: „Ihr seht mich und Laura zurzeit etwas weniger, wir haben gerade eine etwas schwierige Phase“, so der Sänger sichtlich bedrückt in seinem Video. Und weiter: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Beziehung öffentlich zu machen. Für sie war das aber alles etwas viel.“

Pietro Lombardis Freundin zur Zielscheibe im Internet

Etwas viel – damit dürfte vor allem die heftige Kritik an Laura gemeint sein, die in den letzten Wochen im Netz über der 24-Jährigen ausgekübelt wurde. Sie sei „nicht seine Liga“, hieß es dort, „Ihr passt nicht zusammen“ oder auch: „Sie schenkt ihrem Körper mehr Aufmerksamkeit als ihrem Mann.“