Pietro Lombardi: Kurz nach der Geburt! "Jetzt will ich Laura heiraten!"

"Ich bewundere Laura. Sie macht das, als wäre es das Normalste der Welt. Was sie für die Kinder tut, einschließlich für Alessio, das macht mich glücklich", schwärmt Pietro gegenüber "Bild". "Alessio und ich waren gestern bei Laura. Er ist sehr glücklich. Jetzt will ich Laura heiraten. Es steht noch kein Datum fest, aber ich will, dass sie meine Frau wird!"