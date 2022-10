Pietro Lombardi: Laura Maria plant den Umzug ohne ihn!

Die Fans müssen sich aktuell keine Sorgen machen. Das Paar hat sich nicht zum sechsten Mal getrennt. Laura Maria erklärt Pietros Abwesenheit folgendermaßen: "Plane jetzt Pietros Kleiderschrank... Der gute Mann wollte nicht mit."

Der Musiker lässt seine schwangere Freundin also lieber alleine den Umzug planen, anstatt ihr helfend zur Seite zu stehen. Ganz schön fies. Vor allem, weil die 26-Jährige eigentlich gar nicht mit ihm in sein Eigenheim ziehen wollte. Doch ausgerechnet ihr eigener Papa redete so lange auf sie ein, bis sie endlich einwilligte. "Ich liebe dich, ich werde immer zu dir halten. Aber du ziehst zu deinem Mann, da gibt es keine Diskussion. Ihr bekommt ein Kind. Ihr werdet zusammenleben", sagte er zu ihr, wie sie nun im Podcast "Laura und Pietro - ON OFF" verriet. Vielleicht sollte der 30-Jährige sich dafür etwas mehr ins Zeug legen, wenn es um den Umzug gehen. Denn sonst plant seine Liebste als nächstes ihren Auszug...

