Pietro Lombardi: Name verraten - So soll sein Sohn heißen

In ihrem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro - On Off" packen Laura und Pietro Lombardi aus. Sie sprechen über ihre fünf (!) Trennungen, Eifersucht, aber auch über die Schwangerschaft und auch Babynamen.

In einer Folge platzt es plötzlich auch dem Musiker heraus. Als die beiden über das Baby im Bauch plaudern, spricht Pietro seinen Sohn plötzlich mit Antonio an. Da werden die Fans natürlich gleich hellhörig. Ist das etwa der Name des Babys? Wenn es nach Pietro geht, vielleicht. Doch Laura hält noch dagegen. Sie kontert im nächsten Moment mit dem Namen Felix. Der Name ist also noch nicht in Stein gemeißelt... Dass sich der 30-Jährige aber einen italienischen Namen wünscht, ist wohl keine Überraschung. Anders als seine Freundin. Denn der gefallen eher die amerikanischen Namen wie "Nathan" oder "Jaden" favorisiert.

Wie ihr Schatz die findet? "Das passt nicht zu Lombardi", stellt er klipp und klar fest. Und nicht nur das, auch der Nachname von Laura überzeugt nicht in der Kombination. "Jaden passt auch nicht zu Rypa", so der DSDS-Juror. Für ihn ist klar: "Ich glaube, es wird so schwer, einen Namen zu finden".

Und Pietro Lombardi weiß, wovon er spricht. Denn schon der Name für Sohn Alessio war schwer zu finden...