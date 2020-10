Pietro Lombardi: Trennung? Lauras Reaktion ist eindeutig!

So ernst und emotional erlebt man Pietro Lombardi selten. Der Sänger postete nur wenige Wochen nach dem Liebes-Outing mit Freundin Laura nun ein Video, in dem er von einer Krise spricht. "Wir haben gerade eine schwierige Phase", gestand Pietro. Getrennt seien die beiden jedoch nicht. Was genau zwischen ihnen vorgefallen ist, verriet er nicht. Nur so viel: "Ich bin kein perfekter Mensch." Klingt ganz so, als würde er seine Liebste um Verzeihung bitten...

Doch was sagt Freundin Laura zu Pietros emotionalem Geständnis? Gibt sie der Beziehung der beiden noch eine Chance?

Laura reagiert auf Pietros Posting

Bei Instagram postete Laura Maria kurz nach Pietro ebenfalls ein Video, das sie im Zeitraffer-Tempo im Auto auf dem Weg nach Hause zeigt. In dem Clip wischt sie sich mehrfach mit der Hand übers Gesicht, scheint zu weinen. Offenbar geht die Krise auch an ihr nicht spurlos vorbei...