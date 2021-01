Pietro Lombardi: Liebes-Lüge aufgeflogen!

Laura-Maria wurde nach ihrer Quarantäne-Nachricht von den Fans bombardiert, ob sie sich nicht bei ihrem Ex angesteckt habe. Der Verdacht lag nahe. "Leute, ich kann nicht’s dafür. Ich wollt ihn sehen und einen Tag später wurde er positiv getestet. Deswegen bin ich in Quarantäne. Ich liebe Pi immer noch", gestand die Influencerin schließlich auf Instagram. Damit war die Katze aus dem Sack! Und auch Pietro räumte später ein: "Ja, wir haben uns getroffen. Sie hat mich halt vermisst und ja, ich empfinde noch was für sie." Vor einiger Zeit sagte der Sänger noch: "Manchmal muss man sich vermissen, dass man wieder zueinander findet." Ein Liebes-Comeback ist also nicht ausgeschlossen.