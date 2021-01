Pietro Lombardi: Liebes-News! Er hat sein Herz neu verschenkt!

Neuerdings folgt er nämlich dem Instagram-Profil einer gewissen Daniela, verteilt fleißig "Likes" unter ihren Fotos. Und das kann kein Zufall sein, denn die hübsche Blondine gleicht Pietros Verflossener Laura bis aufs Haar! Offensichtlich war es diese Ähnlichkeit, die den Sänger angesprochen hat, denn normalerweise ist "blond und blauäugig" gar nicht das, was er sucht: "Ich kann gar nicht fassen, dass ich auf sie stehe, da sie so gar nicht in mein Beuteschema passt", wunderte sich Pietro schon während der Beziehung mit Laura in einer Insta-Story.

Tatsächlich hatte er vor Laura nur Augen für brünette Frauen, wie seine Ex-Frau Sarah Lombardi (28) oder Bachelorette Melissa Damilia (25). So richtig durch ist Pietro also wohl noch nicht mit seiner Laura-Lovestory. Erst kürzlich gab er zu, dass er sie vermisst. Ob ihm da eine Doppelgängerin helfen kann? Schwierig! Auch deshalb, weil die mysteriöse Daniela aus Russland kommt. Aber hey, für den Anfang reichen ja vielleicht auch ein paar international verständliche Emojis…