Pietro Lombardi & Melissa: Überraschende Neuigkeiten nach Dating-Aus!

Erst vor einigen Tagen beichtete Pietro, dass er und " "-Melissa wieder getrennte Wege gehen. Wie der Sänger erklärte, hat er aktuell keine Zeit für eine Frau in seinem Leben. Doch nun die unerwartete Wende...

Pietro Lombardi hat kein Glück in der Liebe

Nach der Trennung von Sarah und Pietro ist es still im Liebes-Leben des Sängers. Während Sarah in ihrem Roberto einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, geht Pietro immer noch solo durch die Welt. Doch dann die Überraschung! Vor einigen Wochen offenbarte Pietro seiner Community, dass er Gefallen an "Love Island"-Melissa gefunden hat und er sich mit ihr in einer heißen Dating-Phase befand! Nicht nur Pietros Ex Sarah freute sich für den Sänger, auch seine Fans waren absolut begeistert. Vor einigen Tagen dann jedoch die bittere Realität! Pietro berichtete, dass er und Melissa keine Zukunft miteinander haben, da er es momentan zeitlich einfach nicht schafft, sein Leben mit einer Frau zu teilen. Doch bedeutet dies wirklich das endgültige Aus der beiden?

Pietro lässt süße Bombe platzen!

Wie Pietro jetzt berichtet, haben er und Melissa -trotz Dating-Aus- immer noch Kontakt miteinander. So verrät er via " ": "Ihr macht ja so, als hätte ich Melissa verbannt. Wir schreiben ganz normal. Immer noch kein Streit. Kein Krieg, nichts. Es kommt alles, wie es dann kommen soll oder eben nicht!" Er ergänzt: "Ist ja nicht so, dass wir verheiratet waren. Wir respektieren und schätzen uns weiterhin und haben Kontakt." Na das ist mal eine Überraschung! Ob Pietro und Melissa wohl nochmal die Liebes-Kurve kriegen?

