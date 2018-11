Pietro Lombardi: Mit diesem Video rührt er seine Fans

Für läuft’s karrieretechnisch momentan rund. Seine Songs landen regelmäßig auf den vorderen Plätzen der Charts. Für die nächste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" darf er zum ersten Mal neben am Jurypult Platz nehmen. Außerdem begeistert er seine Fans regelmäßig auf seinem -Account mit Cover-Songs. Doch sein neuestes Video rührte besonders…

"Ich musste gerade weinen"

In dem Video singt Pietro den Song "Sieben Milliarden" von Soolo. Dazu schrieb der Sänger: "Doch immer, wenn du mich ansiehst, weiß ich das mein Blut noch fließt. Was ein emotionaler Song." Seine Fans waren begeistert von der Performance. "Du bist einfach einzigartig. Deine Stimme berührt mich so doll", kommentierte ein Follower. Ein anderer ließ sein Idol wissen: "Wow, diesen Song kannte ich noch nicht. Ich musste gerade weinen, weil ich bei diesem Song an meine Mama denke (...) Du hast es so schön rübergebracht."

Pietro Lombardi: Herber Tiefschlag von Sarah!

Versteckte Liebesbotschaft?

Ob Pietro das Liebeslied für eine bestimmte Person gesungen hat? Immerhin wurde in den letzten Tagen immer wieder gemunkelt, dass er und Ex-"Bachelor"-Gewinnerin ein Paar sind. Pietro selbst dementierte die Gerüchte jedoch wenig später gegenüber " ": "Ich kann euch hier offiziell bezeugen, es ist nicht meine Freundin. Damit will ich nicht sagen, dass Clea keine hübsche Frau ist - ist eine hübsche Frau -, aber Beziehung wird mit ihr nie passieren." Schade eigentlich. Ein schönes Paar würden die beiden definitiv abgeben...