Pietro Lombardi: Nächste Station Dubai?

Zuhause – so sagt man – ist’s am schönsten. Doch für Pietro Lombardi (32) scheint das nicht mehr zu gelten. In Köln, wo er mit seiner Laura Maria Rypa (29) und den gemeinsamen Söhnen Leano (2) und Amelio (acht Monate) lebt, überschlagen sich die Ereignisse. Zieht er jetzt etwa nach Dubai?