Pietro Lombardi: Neue Haarfarbe - und die Fans flippen aus!

Das war's schon wieder mit der blonde Phase. Pietro Lombardi war erneut beim Frisör, und was er jetzt auf dem Kopf trägt, sorgt bei seinen Followern für helle Aufregung.

in der Selbstfindungsphase. Der Sänger überraschte seine Fans gerade erst mit plantinblonden Haaren, und jetzt wagt er schon wieder das nächste haarige Experiment. Seine neue Haarfarbe: irgendwas zwischen grau und lila!

Bei präsentierte der Sänger seinen neuen Look, schrieb dazu: "Blond ist schon mal weg!" Und tatsächlich leuchtet sein Haar jetzt in einem zarten Pastellton, ist noch dazu exakt gescheitelt. Man muss wirklich zweimal hinschauen, um Pietro Lombardi zu erkennen. Das geht auch den Fans so. Einer schreibt: "Du siehst aus wie ."

Die Fans feiern Pietro neue Frisur

Insgesamt scheint der -Star seinen Followern mit dem neuen Style ziemlich gut zu gefallen. "Mega man, präsentier deine Haare mal öfter als deine Cap" oder "Steht dir, du solltest öfter mal die Kappe ablegen", lauten die Kommentare.

Pietro Lombardi: Liebes-Beichte!

Wie lange er seiner neuen Haarfarbe treu bleiben wird? Ungewiss. Er kündigte jedenfalls schon mal an: "Nächste Farbe dann grün."

