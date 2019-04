Pietro Lombardi: Schock-Beichte! Er hat große Angst

Reddit this

schwimmt momentan auf der Erfolgswelle. Er eroberte mit seinen letzten Songs nicht nur die Charts, sondern durfte auch als erster Gewinner in der "DSDS"-Jury sitzen. Doch trotzdem plagen Pietro immer wieder Zweifel...

Pietro Lombardi: "Heute lieben dich alle, morgen bist du für die nichts mehr wert"

Im Interview zeigte der Sänger seine verletzliche Seite. "Was ist, wenn morgen alles vorbei ist? Das ist nicht so einfach wieder in den normalen Job zu gehen", gab er zu. "Diese Ängste hast du immer, weil unser Job nicht sicher ist. Heute ist hui, morgen ist pfui. Heute lieben dich alle, morgen bist du für die nichts mehr wert."

Pietro Lombardi: Tiefschlag von Sarah Lombardi! Jetzt packt er aus!

Pietros Leben war eine Achterbahnfahrt

Dabei muss sich Pietro momentan eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. "Mir geht es wirklich gut. Finanziell habe ich momentan keine Sorgen und, wenn ich so weiter mache, später Alessio auch nicht."

Heute weiß er den Erfolg zu schätzen, denn der 26-Jährige hatte nicht immer so viel Glück. "Mein Leben ist eine Achterbahn, aber egal ob positiv oder negativ, das ist alles Teil meiner Geschichte. Wenn das nicht so passiert wäre, dann wäre ich heute nicht hier."