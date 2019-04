Pietro Lombardi: Tiefschlag von Sarah Lombardi! Jetzt packt er aus!

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Pietro Lombardi und seiner Ex Sarah Lombardi...

Eigentlich war zwischen und seiner Ex alles wieder in Ordnung! Die Wogen ihres erbitterten Trennungs-Krieges schienen geglättet zu sein und für das Wohl von Sohn Alessio schienen sich die beiden wieder etwas angenähert zu haben. Doch jetzt der Schock...

Dieter Bohlen: Er spricht über das Aus

Sarah Lombardi macht ihr Ding

Vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Sarah Lombardi ab Ende dieses Jahres neben auf dem "Traumschiff" zu sehen sein wird. Für ihre Fans eine absolute Sensation und auch Sarah schien sich sichtlich über ihren Karriere-Meilenstein zu freuen. Doch jetzt der Schock! Wie Pietro nun berichtet, wusste er nichts von Sarahs Plänen...

Pietro Lombardi war ahnungslos

Wie Pietro erläutert, habe er gedacht, dass Sarah mit Sohn Alessio im Urlaub ist. So berichtet er gegenüber "Promiflash": "Ich wusste nicht einmal, was 'Traumschiff' ist. Ich wusste zwar, dass Alessio dabei ist, aber ich wusste nicht, was genau sie macht. Ich dachte, sie ist im Urlaub." Was für eine Schock-Nachricht! Doch damit nicht genug. Pietro fügt hinzu: "Ich glaube, eine Woche ist sie jetzt weg. Länger hätte ich auch nicht zugelassen." Oh je! Harmonie sieht definitiv anders aus...