Pietro Lombardi: Schock! Seine Laura ließ ihn abblitzen!

Der Sänger hat seine angebetete zuerst bei TikTok entdeckt und gleich sein Herz verloren. "Ich habe sie gesehen und fand sie schön. Komischerweise ’ne blonde Frau. Ich dache so: Häh? Wie kann ich sie schön finden? Aber es war wirklich so", so der der 28-Jährige.

Pietro wagte dann sogar den ersten Schritt. Doch der lief anders als erwartet! "Dann wollte ich sie für ein Video von mir haben und sie meinte: ‚Nö, kein Bock.‘ Das hat sie sehr interessant gemacht", so der DSDS-Star. Ein dicker Korb von seiner Liebsten!