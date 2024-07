Laura Maria Rypa: Große Sorge um die Schwangere! Es droht eine Frühgeburt

"Eigentlich wäre erst nächste Woche die Routinekontrolle gewesen. Aufgrund meiner Beschwerden war ich heute bei meiner Ärztin", schreibt sie zu einem Bild, auf dem ihr Babybauch an einen Wehenschreiber angeschlossen ist. "Dem Kleinen geht es bis jetzt gut, allerdings habe ich bereits jetzt eine 'Trichterbildung', was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da..." Wir erinnern uns: Auch Söhnchen Leano (1) kam sechs Wochen zu früh auf die Welt. Das soll sich auf keinen Fall wiederholen.