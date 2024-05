Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Liebes-Flaute! "Alles kacke"

In seiner Instagram-Story meldete sich Pietro Lombardi jetzt mit privaten Einblicken zu Wort. Das Haus, das sich die Familie Lombardi im letzten Jahr gekauft hat, sollte eigentlich ihr großes Glück werden, aktuell entpuppt es sich jedoch immer mehr als Unglück, da die Renovierungsarbeiten auf Hochtouren laufen. Der Sänger muss ständig auf die Baustelle, um nach dem Rechten zu sehen. Er hat kaum Zeit, um bei seiner Familie zu sein. Das wirkt sich scheinbar auch auf seine Beziehung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa aus. Pietro gibt zu: "Jeder hat seine Parts irgendwie. Sie ist Mama, viel zu Hause, nur zu Hause eigentlich, ich switche irgendwie von der Arbeit zur Baustelle hin und her und dann noch die Planung. [...] Wenn ich da bin, sehe ich die Zwei ein, zwei Stunden [...] alles kacke. Die einzige Zweisamkeit, die Laura und ich haben ist, wenn wir uns abends im Bett sehen, ist auch alles kacke".

Auweia, stecken die beiden etwa in einer Liebes-Flaute fest? Bei so viel Stress kann die Zweisamkeit schon mal zu kurz kommen. Das weiß auch Pietro, jedoch stellt er weiter klar: "Jede Familie macht das durch. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir lieben uns und es ist alles schön. Wir arbeiten für schöne Sachen, aber ich bin diesen Stress nicht gewohnt." Pietro ist sich sicher, dass sie diese schwere Zeit jedoch gut überstehen werden: "Wir stemmen das gut, wir machen das wirklich gut. Am Ende des Tages wird alles schön und alles hat sich gelohnt."

Warum Pietro und Laura ihre Hochzeit dennoch auf Eis gelegt haben, erfährst du im Video: