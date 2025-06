Pietro Lombardi überrascht mit Ankündigung – Traum von der "kleinen Prinzessin" wird wahr

Nun legt der Sänger sogar noch einen drauf: In seiner Instagram-Story schreibt er liebevoll über die neue Hündin: "Nova. Meine kleine Prinzessin. Mit einer Tochter hat es nicht geklappt, also musste noch ne Hündin her, ich werde sie wie eine Tochter behandeln." Spätestens jetzt ist klar: Pietro ist endgültig im Hundepapa-Modus angekommen.