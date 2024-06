Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Psycho-Druck! Wird ihnen alles zu viel?

Die Verlobte von Pietro Lombardi (31), Laura Maria (28), hat kürzlich auf Instagram ihr Innerstes nach außen gekehrt. Dort wurde sie gefragt, ob sie sich manchmal ihr normales Leben zurückwünsche. Und ihre Antwort hatte es in sich: Ja, manchmal bereue sie es, in der Öffentlichkeit zu stehen. Was für eine erschütternde Psycho-Beichte!