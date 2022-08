Pietro Lombardi & Laura Maria: Traurige News nach dem Baby-Outing!

Gemunkelt wurde schon lange, dass Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ein Baby erwarten. So ließ die Beauty in einer Instagram Story ein Schwangerschaftsöl auf dem Tisch stehen und auch eine kleine Babykugel ließ sich auf den letzten Bildern erahnen.

Nun ist es offiziell. Und Familie, Freunde und Fans freuen sich riesig für das Paar. "Oh mein Gott. Ich freu mich sosososoosos Unendlich für euch", schreibt ein Follower. Ein anderer Kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden alles Gute für eure kleine Familie." Doch nicht alle freuen sich so mit dem Sänger und seiner Freundin. Denn viele haben Zweifel an Lauras Absichten...