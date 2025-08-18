Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Der wahre Grund für die Trennung

Schon Ende 2024 krachte es so heftig zwischen Laura Maria und Pietro, dass sie die Polizei rufen musste. "Nach der Geburt unseres Kleinen war Pietro sehr oft nicht da. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen beiden Kindern gleichermaßen gerecht zu werden", klagte sie anschließend im "Bild"-Gespräch. "Pietro war halt in der Zeit viel beruflich unterwegs, und ich war viel alleine. Klar, meine Mama war da. Aber ich habe ihm auch öfter gesagt, es wäre schön, wenn du vielleicht öfter da bist."