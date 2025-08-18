Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Der wahre Grund für die Trennung
Warum haben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sich wirklich getrennt? Die 29-Jährige hat die Wahrheit durchblicken lassen ...
Besteht bei Pietro und Laura Maria die Chance auf ein Liebes-Comeback? Es sieht nicht danach aus ...
© IMAGO / pictureteam
Die Fans können es immer noch kaum glauben. Wie Laura Maria Rypa (29) am Sonntag in ihrer Instagram-Story verrät, werden sie und Pietro Lombardi (33) ab sofort getrennte Wege gehen. Zwar haben die beiden in der Vergangenheit immer wieder mit Beziehungsproblemen zu kämpfen gehabt, zuletzt sah es aber wirklich so aus, als würden sie an einem Strang ziehen. Aus der großen Traumhochzeit wird jetzt leider nichts mehr. Doch was ist passiert?
Pietro und Laura Maria hatten oft Streit
"Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben", schreibt Laura Maria in ihrer Instagram-Story. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen." Es sei ihr und Pietro wichtig, "diesen Schritt in Ruhe und privat zu gehen".
Wie "Bild" berichtet, soll Lauras Umfeld vorher nichts von der Trennung gewusst haben. Das Blatt will erfahren haben, dass die Influencerin und ihr Verlobter sich in den letzten Tagen immer wieder heftig gestritten haben sollen. Ob der bevorstehende Umzug in das neue Haus die beiden wohl zu viele Nerven gekostet hat? Eigentlich sollte ihre jetzige Bleibe am 15. September ausgeräumt werden, damit das Paar gemeinsam mit den Söhnen Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1) ein neues Kapitel beginnen kann. Dieser Traum hat sich spätestens jetzt in Luft aufgelöst ...
Ist das der wahre Grund für die Trennung?
Schon Ende 2024 krachte es so heftig zwischen Laura Maria und Pietro, dass sie die Polizei rufen musste. "Nach der Geburt unseres Kleinen war Pietro sehr oft nicht da. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen beiden Kindern gleichermaßen gerecht zu werden", klagte sie anschließend im "Bild"-Gespräch. "Pietro war halt in der Zeit viel beruflich unterwegs, und ich war viel alleine. Klar, meine Mama war da. Aber ich habe ihm auch öfter gesagt, es wäre schön, wenn du vielleicht öfter da bist."
In der Vergangenheit machte Laura Maria immer wieder deutlich, dass Pietro oft keine große Hilfe im Familienalltag war. Zumindest nicht so, wie sie es sich gewünscht hätte. "Wenn er sagt: 'So, ich gehe jetzt mal zum Friseur', dann geht er zum Friseur, weil er weiß, Mama ist zu Hause und Mama kümmert sich um die Kinder, Mama kümmert sich um den Haushalt und ich mach' jetzt mal mein Ding, was ich auch sonst vorher immer gemacht habe", sagte sie im März 2025 im RTL-Interview.
"Du musst den Haushalt machen, du musst dich um die Hunde kümmern, du musst dich um deinen Partner kümmern, du musst dich um dich kümmern. Du musst das alles irgendwie an einem Tag gemanagt kriegen." Das alles klingt nach einer Frau, die von ihrem Partner vielleicht etwas mehr Unterstützung gebraucht hätte.
Warum genau die Beziehung am Ende jedoch gescheitert ist, wissen bisher nur Pietro und Laura Maria selbst ...