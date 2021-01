Pietro Lombardi: Video-Beweis! Sie sind endlich wieder vereint

Es war eine schwere Zeit für Pietro Lombardi, doch er hat sie gemeistert. Der Sänger hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt und musste zwei Wochen in Quarantäne. Schlimm genug, isoliert zu sein. Doch was für den 28-Jährigen am schwierigsten war? Die Trennung von seinem Sohn Alessio. Papa und Sohn durften sich in der Quarantäne nicht sehen. Jeder der Kinder hat weiß, wie hart das ist!

Doch jetzt sind die beiden endlich wieder vereint!