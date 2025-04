Pinar Sevim heute: TV-Comeback! Das wurde aus dem Taff-Star

Nach dem Höhenflug im TV zog sich Pinar aus der Öffentlichkeit zurück. Sie unterstützt ihren Partner David in seiner Sicherheitsfirma und ist Teilzeitmama für seine beiden Töchter aus einer ehemaligen Beziehung. Den ganz großen TV-Rummel ließ sie allerdings ruhen – bis jetzt!

Denn Pinar will, im Gegensatz zu Mimi, zurück ins Rampenlicht – und zwar dahin, wo Drama, Reality-TV und Fame zu Hause sind: zu RTLZWEI! In der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" will sie sich als Einzelkämpferin durchsetzen. Ohne Mimi, ohne Script, aber mit jeder Menge Attitüde. Und wie man Trash-TV bedient, hat sie schließlich nicht verlernt. Schließlich gehört Pinar noch zum alten Schlag der Reality-Sternchen. Ob sie an alte Kultmomente anknüpfen kann? Das bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Mit Pinar wird es nie langweilig.