Pink beichtet Ehekrise: "Wir hätten es fast nicht geschafft"

Weiter schreibt sie: "Die Familie, die wir aufgebaut haben, die Geschichten, die wir miteinander verwoben haben, und die Erinnerungen, die wir weiterhin schaffen, sind mehr als eine Milliarde Auszeichnungen wert, die mir jeder geben könnte. Ich liebe dich und ich liebe uns."

Pink und Hart hatten sich 2001 während der X-Games in Philadelphia kennengelernt und waren seitdem bereits zweimal getrennt. In der ersten Trennungsphase bandelte die Sängerin mit Tommy Lee, dem Ex-Mann von Pamela Anderson an, fand jedoch nach wenigen Monaten wieder zu Hart zurück.

2008 krachte es so heftig, dass sich das Paar für ein ganzes Jahr lang aus dem Weg ging. Scheiden lassen wollten es sich jedoch nicht. Zum Glück! Denn im Jahr 2009 fanden die beiden wieder zusammen. 2011 kam Tochter Willow zur Welt, 2016 folgte Sohn Jameson.

