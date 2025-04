Piper Rockelle & Tiffany Smith: Nach Netflix-Doku! Konsequenzen und was sie jetzt machen

Ein zentrales Element des Skandals: das Squad-Haus in Los Angeles. Während der Corona-Pandemie lebten Piper, Tiffany und weitere Kinder dort gemeinsam, um rund um die Uhr Inhalte zu produzieren. Was zunächst wie eine kreative Gemeinschaft wirkte, stellte sich für viele später als Überwachungs- und Kontrollstruktur heraus.

Wer Kritik an Tiffany Smith äußerte, wurde laut Doku ausgeschlossen oder gezielt isoliert. "Wenn du The Squad verlässt, wird Krieg gegen dich geführt", sagte Co-Regisseur Kief Davidson im Podcast You Can’t Make This Up. Kinder berichteten von Hassnachrichten und sozialer Ausgrenzung – teilweise sogar auf Anweisung von Tiffany.