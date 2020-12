"Pretty in Plüsch": Abgesetzt! Schlechte Quoten sorgen für vorzeitiges Aus

Vorzeitiges Aus für "Pretty in Plüsch"

"Wir erzählen 'Pretty in Plüsch - Die schrägste Gesangsshow Deutschlands' bereits am kommenden Freitag zu Ende", erklärt eine Sendersprecherin auf Anfrage der "dpa". "Für die zweite Folge gab es viel positives Feedback, dennoch konnte die Show leider nicht genügend Zuschauer begeistern."

Wie "Bild" berichtet, soll es hinter den Kulissen außerdem ziemlich viel Stress gegeben haben. "Eine Kandidatin kam beispielsweise meist zu spät, an einem Tag sogar gar nicht", zitiert das Blatt eine Mitarbeiterin. Ein anderer Kandidat soll außerdem mit schrecklichen Starallüren auf sich aufmerksam gemacht haben. "Er meinte, er würde schon seit 40 Jahren im Fernsehen arbeiten und wüsste, wie der Hase läuft."

In der Final-Show am Freitag wird sich zeigen, welche Profi-Sänger den Puppen ihre Stimmen leihen. In der ersten Show flog bereits Ingolf Lück raus. Das Ex-"Spice Girl" Mel C lieh der Puppe die Stimme...

