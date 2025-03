"Princess Charming": Es ist offiziell! Ex-"Couple on Tour"-Star Vanessa Borck sucht ihre Traumfrau

Die Fans von Ex-"Couple on Tour" dürfen gespannt sein: Nessi, eine Hälfte des beliebten, ehemaligen Social-Media-Duos, übernimmt die Hauptrolle in der neuen Staffel von "Princess Charming"! Die Dating-Show, in der Frauen nach der großen Liebe suchen, geht damit in eine aufregende neue Runde.

"Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird. Wie flirtet man überhaupt richtig?", so Vanessa gegenüber RTL. "Ich bin ein Herzensmensch, kein Kopfmensch. Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen. Außerdem liebe ich es, alles mit meiner Partnerin gemeinsam zu machen – 24/7."