"Princess Charming": Als erstes lesbisches Liebespaar auf dem "Playboy"-Cover!

"Wir sind anscheinend immer noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem es normal ist, dass eine lesbische Frau machen kann, was sie will. Wir – auch meine eigene Community – sprechen von Toleranz und Freiheit und Akzeptanz. Aber sobald ich als Mensch eine Entscheidung treffe, kommt sogar aus der queeren Gesellschaft die Rückmeldung, dass sie das nicht gut findet. Dabei ist das doch meine Freiheit, meine Entscheidung, wo ich mich ausziehe und wo nicht.", verrät Hanna im "Playboy".

Und auch Jessica musste bereits negative Erfahrungen machen, was ihre Sexualität anbelangt: "Ich habe es als feminine Frau schwer, in meiner Homosexualität ernst genommen zu werden. Wenn ich sage, dass ich auf Frauen stehe, kommt oft die Frage, ob ich es nicht mal mit einem Mann probiert hätte. Viele Männer denken, dass lesbische Frauen immer kurze Haare haben und sehr maskulin sein müssen. Und sie meinen dann, dass sie Retter sind, die einen umstimmen und irgendwie heilen können."

Dagegen will sich das Paar einsetzen und mit ihren Fotos auch anderen lesbischen Pärchen Mut machen: "Unsere Message ist, dass es komplett normal ist, dass zwei Frauen zusammen sind und eine Beziehung führen."