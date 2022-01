Prinz Andrew: Paukenschlag im Palast Sogar seine Mutter hält ihn für schuldig

Mit allen Mitteln versuchte Andrew, das bevorstehende Gerichtsverfahren in New York zu verhindern. Er warf seinem Opfer Virginia Giuffre (38) Geldgier bis hin zur Falschaussage vor – vergebens. Die Klage geht weiter! Schlimmer kann es für ihn nicht mehr kommen. Denn wenn schon die Mama nicht mehr an seine Unschuld glaubt, wie will er dann eine Jury überzeugen?