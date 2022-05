Prinz Andrew: Weitere erschütternde Enthüllungen! Das Wasser steht ihm bis zum Hals

Zur Erinnerung: Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre wirft ihm vor, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Eine außergerichtliche Zahlung in Millionenhöhe bewahrte Andrew vor einem Prozess.

Aber wer weiß, ob jetzt am Ende doch noch alle schmutzigen Details ans Licht kommen – und zwar in einem von Fergies Büchern. Sie kennt ihren Ex schließlich wie kaum jemand, hielt bislang auch immer loyal zu ihm. Aber irgendwie müssen so viele Bücher ja gefüllt werden…