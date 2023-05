Prinz Carl Philip & Prinzessin Sofia: Drama um ihren Sohn Alexander!

Prinz Carl Philip von Schweden und seine Frau Sofia engagieren sich seit Jahren für die Online-Sicherheit von Kindern. Sie haben sogar ein "Handbuch für Eltern im digitalen Zeitalter" verfasst. "Ich bin sehr emotional bei dem Thema. Man möchte alles tun, was man kann, damit Kinder und Jugendliche so etwas nicht erleben", sagt Sofia. Leider wird ausgerechnet ihr ältester Sohn Alexander nun mit Online-Hass konfrontiert. Der Grund dafür ist seine Vorliebe, seine Haare lang zu tragen und zu einem Zopf zu binden, wie er es bei einem Familienbesuch in der Oper tat. Obwohl Männer mit Pferdeschwänzen längst keine Seltenheit mehr sind, scheinen erstaunlich viele Menschen Anstoß an der Frisur des Prinzen zu nehmen. Die Instagram-Konten seiner Eltern werden mit beunruhigend vielen intoleranten und teilweise beleidigenden Kommentaren überflutet. "Die Frisur ist lächerlich. Er sollte sich die Haare schneiden lassen", liest man da oder noch schlimmer: "Alexander sieht wie ein Mädchen aus. Ich hoffe, es geht ihm gut." Vielleicht sollten Sofia und Carl Philip ein weiteres Handbuch veröffentlichen, das Verhaltensregeln für ständige Nörgler enthält...

