Prinz Charles: Er zittert vor seinem Sohn! Harry holt zum letzten Schlag aus

Stürzen Harrys Memoiren den Palast in eine Krise?

Besonders Charles scheint sich vor der Rache seines Sohnes zu fürchten. Ende 2022 sollen Harrys Memoiren auf den Markt kommen. In dem ehrlichen Porträt wird es um "Erfahrungen, Abenteuer, Verluste und Lebenslektionen" gehen, wie der Verlag "Random House" mitteilt. Es könnte also durchaus sein, dass besonders Papa Charles und Herzogin Camilla darin ihr Fett wegbekommen!

"Harry ist äußerst loyal und beschützt seine verstorbene Mutter und ihr Vermächtnis und hat es nicht gutgeheißen, dass Camilla die große Liebe seines Vaters geworden ist", erklärt eine Quelle gegenüber "The Sun". "Verständlicherweise fand er diese ersten Jahre unglaublich schwierig, und er könnte Camilla öffentlich für vieles verantwortlich machen, was seiner Meinung nach in seiner Kindheit schiefgelaufen ist, und für das Trauma, das die ganze Situation verursacht hat."

Deshalb wolle Charles Camilla mit allen Mitteln schützen. Ob ihm das wohl gelingen wird?