Prinz Charles: Völlig am Ende! Sie hat ihm das Herz gebrochen

Charles will Lilibet sehen

Charles soll wahnsinnig traurig sein, weil er seine Enkelin Lilibet bisher noch nicht kennenlernen durfte. Er hätte sich sicherlich sehr gewünscht, dass Herzogin Meghan zusammen mit ihren Kindern nach England reist. Doch sie hat ihm das Herz gebrochen! Auf einen Besuch wartet er bisher vergeblich.

"Ich glaube, Prinz Charles möchte seine Enkelin unbedingt kennenlernen", verrät der Royal-Experte Nick Bullen im Gespräch mit "Us Weekly". "Prinz Charles ist unglaublich traurig über all das, was passiert ist. Die Familie wird sich also treffen wollen." Bald steht das Platin-Jubiläum der Queen an. Dort könnte sich dann die ganze Familie endlich sehen. "Es ist ein großartiger Moment für alle, zusammen zu sein. Und jeder wird sich gut benehmen müssen, weil es der Moment der Queen ist", so Bullen. Damit dürfte Elizabeth bestimmt kein Problem haben! "Wie die Königin immer gesagt hat, sind Harry und Meghan sehr geliebte Mitglieder der Familie und ich denke, die Königin steht über all diesem kleinlichen Gezänk."