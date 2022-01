Prinz Ernst August: Schock-Fotos aufgetaucht! Große Sorge um den 67-Jährigen

Prost! Oder in diesem Fall auf Spanisch: Salud! Neue Fotos zeigen Ernst August von Hannover an verschiedenen Januartagen in Madrid – mal mit seiner Freundin Claudia Stilianopoulos und mal in größerer Plauderrunde. Stets dabei: genügend Getränke. Und wenn man genau hinsieht, greift der Prinz auch zum Weinglas. Oder er hat eine Zigarette in der Hand. Und das nach seinen schweren Vorerkrankungen! Alkohol ist Gift für ihn. Doch Ernst August scheint das egal zu sein. Achtlos richtet er sich zugrunde...