Prinz Ernst August von Hannover: Nach der Herz-OP lernt er nicht aus seinen Fehlern

Eigentlich sollte er dankbar sein – für jeden neuen Morgen, an dem er noch aufwacht. Denn fast wäre alles vorbei gewesen. Prinz Ernst August von Hannover (71) schwebte in Lebensgefahr. Anfang April kam er mit akuten Herzbeschwerden in die Notaufnahme einer Privatklinik in Madrid. Nur eine aufwendige Operation konnte ihn retten und er sprang dem Tod von der Schippe.