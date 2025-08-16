Ernst-August von Hannover: Krempelt er jetzt sein Leben um?

Während er früher gern mal wüste Beschimpfungen ausstieß, winkte er nun den ungläubigen Paparazzi fröhlich zu. Und im Restaurant genoss er kühles Wasser statt Wein. Ist das Claudias Verdienst? Die scheue Malerin tut ihm offenbar gut. Sie steht fest an seiner Seite und scheint in Ernst-August etwas zu sehen, was vielen anderen Menschen wohl verborgen bleibt. Auf jeden Fall erfreuen diese Bilder, und sie schauen ganz danach aus, als kremple jemand tatsächlich sein Leben um.