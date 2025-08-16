Wasser und nette Gesten

Ernst-August von Hannover: Krempelt er jetzt sein Leben um?

Ernst-August von Hannover scheint eine 180 Grad Wendung gemacht zu haben. Und sie könnte der Grund sein...

Ernst-August von Hannover schaut ernst zur Seite. - Foto: IMAGO / localpic

Ernst-August von Hannover schaut ernst zur Seite.

© IMAGO / localpic

VonInTouch Redaktion
Uhr

Huch, was ist das denn für eine wunderbare Wandlung? Eigentlich kennen wir Ernst-August von Hannover (71) ja als "Pöbel-Prinzen". Aber die neuesten Fotos aus dem sonnigen Andalusien sprechen eine ganz andere Sprache!

Plötzlich gibt es nur noch Wasser und nette Gesten. Krempelt er jetzt sein Leben um?

Ernst-August von Hannover ist bekannt als "Pöbel-Prinz"

Seine Skandalakte ist lang. Sehr lang! Ob Prügelattacken, Pinkel-Eskapaden oder Klagen gegen die eigene Familie – der Welfenprinz hat wenig ausgelassen. 2021 wurde er zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er Polizisten angegriffen hatte. Und erst im Januar hagelte es Schlagzeilen, weil er unter Alkoholeinfluss im Nobelrestaurant randaliert haben soll – was seine Freundin Claudia Stilianopoulos (51) allerdings heftig bestritt.

Freundin Claudia tut ihm gut

Zudem ging’s zuletzt gesundheitlich weiter abwärts. Innerhalb weniger Wochen war Ernst-August mehrfach in der Klinik – Verdacht auf Nierenversagen, und dann soll er sich noch seine künstliche Hüfte gebrochen haben. Jetzt aber trauten die Fotografen ihren Augen kaum. Zwar auf einen Stock gestützt, aber bestens gelaunt, spazierte Ernst-August mit Claudia durch den Jachthafen Marina Sotogrande.

Während er früher gern mal wüste Beschimpfungen ausstieß, winkte er nun den ungläubigen Paparazzi fröhlich zu. Und im Restaurant genoss er kühles Wasser statt Wein. Ist das Claudias Verdienst? Die scheue Malerin tut ihm offenbar gut. Sie steht fest an seiner Seite und scheint in Ernst-August etwas zu sehen, was vielen anderen Menschen wohl verborgen bleibt. Auf jeden Fall erfreuen diese Bilder, und sie schauen ganz danach aus, als kremple jemand tatsächlich sein Leben um.

Royals
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group