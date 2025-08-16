Ernst-August von Hannover: Krempelt er jetzt sein Leben um?
Ernst-August von Hannover scheint eine 180 Grad Wendung gemacht zu haben. Und sie könnte der Grund sein...
Ernst-August von Hannover schaut ernst zur Seite.
© IMAGO / localpic
Huch, was ist das denn für eine wunderbare Wandlung? Eigentlich kennen wir Ernst-August von Hannover (71) ja als "Pöbel-Prinzen". Aber die neuesten Fotos aus dem sonnigen Andalusien sprechen eine ganz andere Sprache!
Plötzlich gibt es nur noch Wasser und nette Gesten. Krempelt er jetzt sein Leben um?
Ernst-August von Hannover ist bekannt als "Pöbel-Prinz"
Seine Skandalakte ist lang. Sehr lang! Ob Prügelattacken, Pinkel-Eskapaden oder Klagen gegen die eigene Familie – der Welfenprinz hat wenig ausgelassen. 2021 wurde er zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er Polizisten angegriffen hatte. Und erst im Januar hagelte es Schlagzeilen, weil er unter Alkoholeinfluss im Nobelrestaurant randaliert haben soll – was seine Freundin Claudia Stilianopoulos (51) allerdings heftig bestritt.
Freundin Claudia tut ihm gut
Zudem ging’s zuletzt gesundheitlich weiter abwärts. Innerhalb weniger Wochen war Ernst-August mehrfach in der Klinik – Verdacht auf Nierenversagen, und dann soll er sich noch seine künstliche Hüfte gebrochen haben. Jetzt aber trauten die Fotografen ihren Augen kaum. Zwar auf einen Stock gestützt, aber bestens gelaunt, spazierte Ernst-August mit Claudia durch den Jachthafen Marina Sotogrande.
Während er früher gern mal wüste Beschimpfungen ausstieß, winkte er nun den ungläubigen Paparazzi fröhlich zu. Und im Restaurant genoss er kühles Wasser statt Wein. Ist das Claudias Verdienst? Die scheue Malerin tut ihm offenbar gut. Sie steht fest an seiner Seite und scheint in Ernst-August etwas zu sehen, was vielen anderen Menschen wohl verborgen bleibt. Auf jeden Fall erfreuen diese Bilder, und sie schauen ganz danach aus, als kremple jemand tatsächlich sein Leben um.
Neue Post