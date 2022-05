Prinz Haakon: Jetzt muss er die norwegische Krone retten!

Ein dickes fettes Minus steht vor der Bilanz des königlichen Haushalts. Um ganze 500 000 Euro hat König Harald (85) 2021 – laut einer TV-Doku – sein Budget überzogen. Und das Volk ist gar nicht begeistert. Denn Hauptursache der Mehrkosten sind die Instandhaltung der Luxus-Immobilien des Königs und die explodierenden Stromkosten. Der verschwenderische Lebensstil von Harald ist für die Monarchie-Gegner natürlich ein gefundenes Fressen. Der König schätzt den Prunk. Er liebt es eben, die Sommer auf der Jacht KS Norge und in der Mega-Villa Mågerø zu verbringen.

Aber zum Glück steht Sohn Haakon deutlich besser in der Gunst seines Volkes. Er gilt als sparsam und ökologisch, verzichtet gerade auch im Urlaub auf Luxus. Da geht es meist Campen oder auf die Insel Dvergsøya. Deswegen traut man Haakon durchaus zu, den königlichen Haushalt wieder auszugleichen. Mit ihm am Ruder segelt die Monarchie in sparsamere Gewässer – so zumindest die Hoffnung.

Auch im britischen Königshaus läuft es aktuell nicht rund. Was Prinz William nun überraschendes plant hat, erfährst du im Video: