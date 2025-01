Prinz Harry: Abschiebung aus den USA! Das hat Trump jetzt vor

Laut Gerichtsunterlagen, die von "Daily Mail Online" zitiert werden, wird sich am 5. Februar ein Bundesgericht in Washington D.C. mit der Frage befassen, ob der Herzog von Sussex bei seiner Einreise falsche Angaben zu seinem Drogenkonsum gemacht hat. Die brisante Lage rührt von Harrys eigenen Aussagen in seiner Autobiografie "Spare", in der er offen über seinen früheren Konsum von Kokain, Marihuana und psychedelischen Drogen spricht.