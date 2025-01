Royals: Meghan und Harry sind eine "Lachnummer" – Experte wird deutlich

Die Spekulationen über das Beziehungsbuch wurden durch einen Artikel in der "Vanity Vair" befeuert. Darin hieß es, dass Meghans Team Gespräche mit einem Verlag geführt habe, um das Interesse an einem solchen Werk auszuloten. Dabei wurde jedoch betont, dass diese Idee nichts mit einer möglichen Trennung der Sussexes zu tun habe, sondern lediglich hypothetisch sei. Trotzdem sorgt der Plan für Kritik. Larcombe stellt offen infrage, ob die beiden die "richtigen Personen" für ein Selbsthilfebuch über Liebe und Beziehungen seien. "Sie haben keine Glaubwürdigkeit", so der Experte. "Sie können sicher ein Buch schreiben, aber ich glaube, sie machen sich damit zur Lachnummer."

Die royale Debatte um Harry und Meghan reißt damit nicht ab. Ihre Memoiren und Deals brachten ihnen einerseits finanzielle Unabhängigkeit, andererseits aber auch jede Menge Gegenwind. Ob sie mit einem weiteren Buchprojekt den Spagat zwischen Authentizität und öffentlicher Kritik meistern können, bleibt abzuwarten.