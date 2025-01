Prinz Harry: Alles Lügen in "Reserve"? Jetzt spricht sein Ghostwriter

Hierfür sei eigentlich geplant gewesen, dass Mark nach Tromsǿ (Norwegen) ausgeflogen wird, um sich etwa für eine Stunde mit Harry zusammenzusetzen. Doch dieser Plan fiel ins Wasser. Denn Harry, der sich gerade darauf vorbereitete, sich den im Buch erwähnten Soldaten anzuschließen, hatte dann doch keine Zeit für den Autor. Und so sollte es dann nie zu einem Treffen kommen. Im Gespräch mit "Daily Mail" sagte McCrum hierzu: "Als ich für Prinz Harry Ghostwriter für den Bestseller ‘Walking With The Wounded‘ war, in dem es um vier verwundete Soldaten geht, die über das Eis zum Nordpol marschierten, habe ich ihn nicht getroffen."

Und so hätte er sich letztendlich auf ein Video von Harry verlassen müssen. "Am Ende bekam ich ein Video von ihm auf dem Eis geschickt, in dem er von der Schönheit der Landschaft und dem Mut seiner Begleiter schwärmte", so McCrum. "Harry marschierte 15 Minuten lang grinsend in voller Polarausrüstung über das Eis. Es wurde nur für mich aufgenommen, war aber kaum aufschlussreich. Das Wort 'erstaunlich' kam oft vor, daran erinnere ich mich." Dieses Video arbeitete er dann zu einem "nachdenklichen" Kapitel aus, welches vom Clarence House genehmigt werden musste. "Ob Harry es selbst gelesen hat, weiß ich nicht."

