Prinz Harrys Biografie: Neue Ausgabe! Zusatzkapitel sorgt für Zündstoff

Gegenüber "Page Six" behauptet nun eine Quelle, dass Prinz Harry das zumindest planen soll. "Prinz Harry plant bereits, mindestens ein neues Kapitel in die Taschenbuchversion aufzunehmen, die später in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres erscheinen soll, wenn der Verkauf der Hardcover-Version beendet ist", so der Insider.

Scheinbar hatte das Buch des Prinzen ursprünglich sowieso mehr Seiten, wurde dann aber vom Verlag von 800 auf 400 Seiten gekürzt. Möglich wäre also, dass das Zusatzkapitel aus den gestrichenen Seiten zusammengestellt wird. Auch könnte es sich um ein ganz neues Kapitel handeln, indem Harry aufgreift, wie das britische Königshaus auf sein Buch reagiert hat.

Wann das Taschenbuch veröffentlicht werden soll, ist bisher noch nicht bekannt.

